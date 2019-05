Pojista useampi kuin joka kuudes tuomitaan ennen 18 vuoden ikää – "Rikkeet ja rikoskäyttäytyminen ovat aika tyypillisiä nuoruudessa"

Esimerkiksi vuonna 2016 18 vuotta täyttäneistä joka kuudes oli kuitenkin saanut tuomion. Vielä vuonna 2012 osuus oli pitkälti yli 20 prosenttia. Rikollisuus kasaantuu selvästi enemmän pojille kuin tytöille. Tytöillä vastaava tuomittujen osuus on noin viisi prosenttia ikäkohortista.

– Rikoskäyttäytymisen lasku liittyy moninaisiin ilmiöihin, nuoret ovat kaiken kaikkiaan paljon kunnollisempia kuin aiemmin. Nuoruus on muuttunut, mikä näkyy esimerkiksi alkoholin ja tupakan käytön laskevissa tilastoissa. Laskeva trendi voi liittyä esimerkiksi nuorisokulttuuriin.

Keppi tehoaa huonosti, rangaistukset syrjäyttävät



Tutkimuksessa todetaan, että valvonta, pelottelu ja rangaistukset eivät ole työkalupakin parhaasta päästä nuorisorikollisuuden ehkäisyyn. Ylimitoitettu puuttuminen voi tutkimuksen mukaan jopa lisätä rikoskäyttäytymistä, joten tutkijat ehdottavatkin rankaisemisen sijaan kasvattavia keinoja. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi perhettä osallistavien väliintulojen ja käyttäytymisterapian vaikuttavuudesta on laajalti näyttöä.

– Kasvattaviin keinoihin liittyy tukea, ehkä positiivisen palautteen ulottuvuuksia, positiivisten keinojen käyttämistä. Niiden on todettu toimivan paremmin. Pelottelu voi herättää vastustusta tai pelkoa nuorissa, Haikkola sanoo.

Viranomaisyhteistyö avainasemassa



Nuorten auttamisessa avainasemassa on viranomaisrajat ylittävä, esimerkiksi poliisin, lastensuojelun ja koulun yhteistyö. Pienissä kunnissa yhteistyö toimii, koska kaikki tuntevat toisensa, isommissa tarvitaan erityisiä yhteistyöverkostoja.

– Nuoren ja perheen kannalta viranomaisviestintä on myös tärkeää. Jos nuori hölmöilee, niin perheen on hyvä saada asianmukaista tietoa ja tietoa siitä, että tilanteeseen on puututtu ja siitä pääsee eteenpäin, Haikkola sanoo.