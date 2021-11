Poikkeustilan rajalle julistanut Liettua valmistautuu siirtolaisaaltoon: "Kaikkiin tilanteisiin varaudutaan"

– Olemme kuulleet, että tuhannet ihmiset saattavat pyrkiä tänne, mutta he eivät ole keskittyneet yhteen paikkaan. Meillä ei ole tietoa tästä, sanoi Liettuan parlamentin kansallisen turvallisuuden komitean puheenjohtaja Laurynas Kasciunas Liettuan median mukaan.

Poikkeustila rajoittaa muun muassa toimittajien työskentelyä rajalla ja rajakaupungeissa. Liettuan Valko-Venäjän vastaiselle rajalle pääsy on kielletty, kuten myös vastaanottokeskuksiin. Vastaanottokeskuksissa olevien ihmisten yhteyksiä ulkomaailmaan on rajoitettu. Myöskään Liettuaan saapuneet STT:n toimittaja ja Lehtikuvan kuvaaja eivät päässeet eilen rajalle kuvaamaan tai haastattelemaan ihmisiä eivätkä myöskään vastaanottokeskuksiin.

Vastaanottokeskusten olot herättäneet keskustelua

Liettuaan saapui siirtolaisia Valko-Venäjältä etenkin loppukesästä ja alkusyksystä. Maahan on saapunut vuoden sisällä reilut nelisentuhatta siirtolaista, joista valtaosa on nyt vastaanottokeskuksissa. Noin 6 000 on käännytetty takaisin sitten elokuun.