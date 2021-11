Valko-Venäjän naapurimaat varoittavat: Kriisi voi johtaa sotilaallisiin toimiin

Tilanne on ollut Puolan ja Valko-Venäjän välisellä rajalla viime päivinä hankala, kun suuria joukkoja ihmisiä on yrittänyt ylittää rajan EU:n puolelle. Tuhansia ihmisiä, heidän joukossaan naisia ja lapsia, on jumissa rajalla jäätävissä oloissa.