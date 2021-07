Suomalaisten rajavartijoiden ensimmäiset vuorot Liettuassa ovat sujuneet rauhallisesti – "Meidän on otettu todella hyvin vastaan"

Lämpötila rajaa valvoessa on kivunnut yli 30 asteeseen ja paarmoja, punkkeja sekä hyttysiä on riittänyt.

Tilanne voi muuttua jo huomenna

Suomalaisten tehtäviin paikan päällä kuuluu rajavartijoiden mukaan käytännössä samanlaista maarajojen valvontaa kuin Suomessakin. Rajaa valvotaan jalan sekä partioautosta käsin. Partiossa on kuitenkin aina mukana paikallinen rajavartija.

Kaksikko pysyy Liettuassa kuukauden päivät, jonka jälkeen paikalla saapuu toinen partio. Suomalaisten partioiden on määrä näillä näkymin avustaa rajavalvonnassa Liettuassa ja Latviassa joulukuun alkuun asti.

Liettuaan ensimmäisinä saapuneen partion molemmille jäsenille tilanne on uusi kokemus.

– Yhteistyö on toiminut älyttömän hyvin, siinä ei ole ollut mitään ongelmaa. Meidät on otettu todella hyvin vastaan, ja apu on kyllä tarpeen.