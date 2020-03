Kriisi herättää ihmisten myötätunnon – vapaaehtoisuus näyttää lisääntyvän koronavirustilanteen takia, mutta auttamisessakin on riskinsä

Lukuisia yhteydenottoja

– On tullut tosi paljon kommentteja, että ihmiset haluavat olla mukana auttamassa. Ja sitten minulle on lähetetty yksityisviesteinä ihmisten yhteystietoja.

– Lauttasaari-ryhmässä on kyllä todella aktiivisia ihmisiä ja paikallinen seurakuntakin harkitsee jonkinlaista ratkaisua tilanteeseen, että miten he löytäisivät kaikki apua tarvitsevat. Siellä oltiin kuitenkin tästä mielissään ja lupasin toimittaa heille listaa ihmisistä, jotka ovat valmiita auttamaan, Jonna kertoo.

Auttamisessakin omat riskinsä

– No totta kai, että on vain näkyvillä. Ja jos lähipiirissä on apua tarvitsevia, niin muistaa vinkata heille ja viestittää, että tämänlaista apua on tarjolla, Jonna päättää.