Poikkeuksellinen viesti koululaisille: Helsinki varoittaa lapsia ja vanhempia harvinaisella tavalla seksuaalisesta häirinnästä – "Kuraattorit ja psykologit valmiudessa"

"Mediassa on uutisoitu viime viikkoina tapauksista, joissa sosiaalisen median kautta on lähestytty lapsia ja nuoria erilaisilla epämääräisillä käyttäjäprofiileilla. Keskustelemme kouluissa ja oppilaitoksissa lähipäivinä turvallisesta sosiaalisen median käytöstä.

Kouluissa on myös ohjeet, miten seksuaaliseen häirintään pitää puuttua ja käymme asiaa oppilaiden kanssa läpi lasten ja nuorten ikätasot huomioiden. Opettajat ja opiskeluhuoltomme eli kuraattorit ja psykologit ovat valmiudessa keskustelemaan tästä aiheesta. Haluamme myös välttää vastakkainasettelua ja eri väestöryhmien leimaamista."

Pyyntö vanhemmille

Viestejä lähetetään lapsille aiheutuvasta vaarasta tai häiriöstä

– Jos meidän tietoon tulee jotain, josta voisi olla vaaraa tai häiriötä lapsille, silloin lähetetään viestiä vanhemmille, että he tietävät ja osaavat varautua kotona.

Osa lapsista ahdistuneita ja hämmentyneitä

Helsingin oppilaitoksissa on varauduttu myös siihen, että oppilaat haluavat keskustella asioista ammattiauttajan kanssa.

– Meidän sosiaalikuraattorit ja psykologit ovat valmiudessa keskustelemaan syvällisemmin, koska osa lapsista on ahdistuneita ja hämmentyneitä tästä tilanteesta.

– Joissakin kouluissa on enemmän maahanmuuttajataustaisia lapsia, ja he ovat nyt selkeästi tässä tilanteessa enemmän ahdistuneita tai huolissaan. Kaikilla on oikeus käydä turvallisesti koulua.