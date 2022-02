Perhesurma järkyttää Raisiossa – sosiaali- ja terveysjohtaja: "Yksi mustimmista päivistä Raision historiassa"

Tapaus on järkyttänyt paikallisia

Perhesurma tapahtui Raisiossa, joka on noin 24 000 keskikokoinen kaupunki Varsinais-Suomessa. Kaupunki on tarjonnut kriisiapua tilanteeseen maanantaista lähtien. Myös Raision seurakunta tarjoaa keskusteluapua.

– Mitä olen saanut kentältä viestiä, niin yhteydenottoja on tullut selvästi enenevissä määrin. On selvää, että tapaus on kyllä järkyttänyt kaupunkilaisia, Sandberg kommentoi.