Keskisuomalaismiehellä jopa 200 lapsiuhria – hyväksikäytettyjen vanhemmille tärkeä muistutus: "Syyllisyys ja häpeä kuuluvat tekijälle"

Poliisin arvion mukaan uhreja saattaa olla jopa 200. Tähän mennessä heistä on tunnistettu 53. Uhrit ovat olleet nuoria, noin kymmenvuotiaita. Nuorin tunnistettu uhri on 8-vuotias.

– (Uhrit ovat) huomattavan pieniä lapsia. Uhrien lukumäärä on myös omalla urallani poikkeuksellinen. Näin monta lasta on saatu materiaalia lähettämään, Asmundela kertoo.

Vanhemmat syyllistävät itseään

Keskustelu aloitettava positiivisen kautta

– Se on kuin liikennekasvatus tai meriturvallisuus. Myös kuvakaappauksen ottamisen harjoittelu on tärkeää. Se on todiste poliisille. Lapsen on helpompi näyttää kuvakaappaus kuin kertoa, mitä on nähnyt.