Poikkeuksellinen vaaratilanteiden sarja SM-liigassa – Jukureilta kova toimi: Näin ei voi jatkua"

Mikkelin Jukurit vaati heti tiistai-iltana SM-liigalta toimia Lahden Isku-areenalla nähdyn vaarallisen ilmiön korjaamiseksi.

Pelicansin ja Jukurien kolmannessa playout-ottelussa nähtiin täysin poikkeuksellinen potentiaalisten vaaratilanteiden sarja. Kaukalon laitaluukku avautui peräti viisi kertaa kesken pelin. Neljästi luukku rävähti auki päädyssä, kerran taklaus avasi jäähyaition oven.

Muun muuassa Jukurien kärkipelaaja Peter Abbandonato kävi näkyvästi kuumana asiasta jo kesken matsin.

Jukurien urheilujohtaja Mikko Hakkarainen oli paikalla Lahdessa. Hän kertoo seuran vieneen asian eteenpäin SM-liigalle. Hakkarainen oli jo eilisiltana yhteydessä sarjan urheilujohtajaan Jussi Markkaseen.

– Ihmettelin tapahtunutta kovasti. Liigasta kerrottiin, että asia on viety eteenpäin. Näin ei voi jatkua. Se on iso turvallisuusriski. Eihän tällaista pitäisi sallia, Hakkarainen jyrähtää.

Yksi ja sama päätyovi aukesi peräti kolme kertaa.

– Ihmettelin, ettei asiaan puututtu pelin aikana. Kerran voi luukku aueta, se on ihan inhimillistä. Sitten kun se tapahtuu toisen kerran, niin mielestäni peliä ei olisi pitänyt jatkaa, ennen kuin on varmistettu, että se on kunnossa.

MTV Urheilu tavoitti myös Jussi Markkasen kommentoimaan tiistain tapahtumia.

Miten arvioit sitä ratkaisua, että peliä jatkettiin, vaikka luukut aukesivat yhteensä viisi kertaa? Oliko oikea ratkaisu jatkaa peliä?

– En osaa täältä ottaa kantaa. Tuomarithan viime kädessä tekevät sen päätöksen.

Lahden Isku-areenassa tullaan näkemään korjaustoimia ennen seuraavaa ottelua.

– Olemme olleet yhteydessä Lahden liikuntatoimeen. Sieltä on ilmoitettu, että he tarkistavat tilanteen. Sinne on menossa kaukalon toimittaneen firman asentaja tsekkaamaan, että siellä on kaikki kunnossa.

Onko tapahtuneesta tulossa jonkinlaisia sanktioita halliyhtiölle tai Pelicansille?

– En osaa tuohon arvioida. Enemmänkin halutaan huolehtia, että kaukalon on turvallinen pelata.

Tuleeko vastaavaa luukkujen sarja-avautumista mieleen urasi varrelta?

– En muista vastaavaa. Yleensä kyseessä on inhimilliset asiat. Tässä tapauksessa oli vielä useampi eri luukku.

Jukurit haki Pelicansista 8–3-murskavoiton ja siirtyi playout-sarjassa 2–1-johtoon. Sarja palaa Lahteen seuraavan kerran ensi lauantaina.

Täydennetty klo 10.10: Lisätty Liigan urheilujohtajan Jussi Markkasen kommentit.