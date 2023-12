Kohutaklauksesta murskaava tilitys SM-liigan niskaan – Jussi Markkanen: "Uskallan olla eri mieltä"

– Jos polvitaklaus on, niin se tarkoittaa silloin, että miehen aivot on täysin sököt ja se laattaa tuolla. Harvoin mä sitä näen, että polvitaklauksesta sitä tulee, Niemelä tilitti lehdistötilaisuudessa.

Todellisuudessa tapaus ei ollut kuitenkaan tiistaina etenemässä SM-liigan kurinpitoon, mutta Pelicansista vahvistettiin keskiviikkoaamuna MTV Urheilulle, että seura on tehnyt tilanteesta tutkintapyynnön . Kurinpitopäätös on odotettavissa vielä keskiviikkona.

Mikko Lieri / All Over Press

– Uskallan kyllä olla eri mieltä siitä, miten meidän tilannehuoneemme videotarkistukset toimivat. Tähän asti palaute seuroilta on ollut hyvää, ja olemme saaneet ne tarkistetut tilanteet oikein. Totta kai sinne jää aina se pieni harmaa alue, jossa on varaa tulkinnalle. Enkä nyt ota kantaa eiliseen tapaukseen, vaan yleisesti. Siellä on kymmeniä tarkistuksia, niin joukossa on aina rajatapauksia. Tilannehuone antaa oman arvionsa, ja tuomarit jäällä tekevät viime kädessä päätöksen siitä, onko kyseessä iso rangaistus, pieni rangaistus vai ei rangaistusta ollenkaan, Markkanen selvittää.