Pohjois-Syyriasta loppumassa koronahoidossa happi ja testit, rokotteitakaan ei ole tarpeeksi

– Rokotettujen määrä on Pohjois-Syyriassa hyvin matala. Vain noin kolme prosenttia alueen aikuisväestöstä on täysin rokotettu koronaa vastaan, kertoi järjestön Syyrian hätäavun päällikkö Hanna Majanen.

Sairastuneet jumissa jonoissa

Lääkärit ilman rajoja korostaa, että koronarokotteiden, -testien ja muiden tarvikkeiden patentteihin tehtävät poikkeukset ovat toimiva keino parantaa tilannetta. Jos patenteissa joustetaan, tarvikkeita on mahdollista valmistaa edullisemmin. Avustusjärjestön mukaan valtioiden on laitettava ihmishenget lääkeyhtiöiden taloudellisten etujen edelle, jotta pandemiaa päästäisiin torjumaan myös konfliktialueilla ja matalan tulotason maissa.

– Meidän näkökulmastamme rokotepatentit eivät ole varsinainen ongelma. Kyse on siitä, että on ollut haasteita kasvattaa koronarokotteiden tuotantokapasiteettia riittävässä määrin. On puuttuvaa valmistuskapasiteettia ja puuttuvaa tietotaitoa. On myös ollut puutetta erilaisista raaka-aineista ja jonkin verran puutteita valmistukseen käytettävistä välineistä, Vaaranmaa sanoi keskiviikkona julkaistussa jutussa.