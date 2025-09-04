Pohjois-Savon taivaalla tapahtui illalla kummia – Pekka Pouta uskoo löytäneensä selityksen

Pilvet, Sari Iivanainen, Kuopio
Upeat pilvet ihastuttivat torstai-iltana Kuopion Hiltulanlahdessa.Lukijan kuva: Sari Iivanainen, Kuopio
Julkaistu 04.09.2025 22:04
Leo Jaakkonen

leo.jaakkonen@mtv.fi

Pilvimuodostelma ihastutti Kuopion ja Leppävirran suunnalla.

Pohjois-Savossa Leppävirralla ja Kuopion eteläpuolella nähtiin torstaina illalla kello 19–20 aikaan upea pilvimuodostelma. MTV Uutiset sai kuvia ilmiöstä kahdelta lukijalta.

Meteorologi Pekka Pouta katsoo kuvia ihastellen ja hämmästellen. 

– Siinä on hieno, vähän jalaspilven mallinen yläpilvi, Pouta kertoo.

Pilvet, Heidi Siniaro, LeppävirtaSama pilvimuodostelma kuvattiin samoihin aikoihin myös hieman etelämmässä Leppävirralla.Lukijan kuva: Heidi Siniaro, Leppävirta

Aurinko antaa upean värin

Pouta uskoo löytäneensä sääkartoiltaan selityksen muodostelman syntyyn. Tilanne liittyy Ruotsista kulkeneeseen lämpöiseen rintamaan, joka on Suomen yllä enää hyvin heikko.

– Kyseessä on lämpöisen rintaman kärki, joka näkyy vähän sattumalta toisen, matalamman sumupilven päällä, Pouta viittaa Leppävirralla otettuun kuvaan.

– Kun aurinko on mukavan alhaalla niin pilvet saavat mukavan värityksen, Pouta lisää.

