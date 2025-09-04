Pohjois-Savon taivaalla tapahtui illalla kummia – Pekka Pouta uskoo löytäneensä selityksen

Pilvimuodostelma ihastutti Kuopion ja Leppävirran suunnalla.
Pohjois-Savossa Leppävirralla ja Kuopion eteläpuolella nähtiin torstaina illalla kello 19–20 aikaan upea pilvimuodostelma. MTV Uutiset sai kuvia ilmiöstä kahdelta lukijalta.
Meteorologi Pekka Pouta katsoo kuvia ihastellen ja hämmästellen.
– Siinä on hieno, vähän jalaspilven mallinen yläpilvi, Pouta kertoo.
Sama pilvimuodostelma kuvattiin samoihin aikoihin myös hieman etelämmässä Leppävirralla.Lukijan kuva: Heidi Siniaro, Leppävirta
Lue myös: Kesä tuli takaisin! Kouvolassa mitattu lähes hellelukemia
Aurinko antaa upean värin
Pouta uskoo löytäneensä sääkartoiltaan selityksen muodostelman syntyyn. Tilanne liittyy Ruotsista kulkeneeseen lämpöiseen rintamaan, joka on Suomen yllä enää hyvin heikko.
– Kyseessä on lämpöisen rintaman kärki, joka näkyy vähän sattumalta toisen, matalamman sumupilven päällä, Pouta viittaa Leppävirralla otettuun kuvaan.
– Kun aurinko on mukavan alhaalla niin pilvet saavat mukavan värityksen, Pouta lisää.