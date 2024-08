Sanna kuvasi huikean pilviseppeleen taivaalla – tästä ilmiössä on kyse

Kalanruotoja tai selkäranka

MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen kehuu Sannan kuvaa hempeätunnelmaiseksi ja pilviä todella kauniiksi. Hänen mukaansa kuvassa on untuvapilvi, yläpilvi Cirrus. – Vähän yritin katsoa, että jos siinä menisivät molempiin suuntiin nuo kauniit kuitumaiset ulokkeet, voisi olla kyse Cirrus vertebratus -pilvestä – vertebratus tarkoittaa selkärankaista. Myös kalanruotopilviksi noita on kutsuttu. Untuvapilvi sisältää jääkiteitä, sillä se sijaitsee niin korkealla, että sitä ympäröi pakkanen. – Jos siellä vettä on, se on lumihiutaleita tai jääkiteitä. Siksi siitä tulee tuollaisia pitkiä vanoja, kun ne vähitellen tipahtavat taivaalta alaspäin ja tuuli niitä kuljettaa, Salminen selvittää.

Näin pilvi on voinut syntyä

Tässä tilanteessa korkeammalla liikkunut lämpimän ilman kerros on noussut vähän ylemmäs ja samalla viilentynyt sen verran, että tässä lämpimän ilman kerroksessa ollut kosteus on alkanut kerryttää jääkiteitä ja muodostanut kauniin jääkidepilven.



– Toinen hetki, milloin tällaisen voisi bongata, on tilanne, jolloin on ollut vaikka ukkos- tai sadekuuropilvi, jossa ilmaa nousee kumpuamalla ylöspäin ihan pystysuunnassa. Kun kuuropilven ilma saavuttaa ylempänä olevan, selvästi kylmemmän pakkasilman, pilven yläosaan muodostuu jääkiteitä, jotka voivat levitä ylätroposfäärissä kuuropilven ylle. Kun ukkos- tai kuuropilvi kuolee pois, tämä jääkiteiden muodostama yläpilvi voi jäädä hetkeksi itsekseen lillumaan taivaalle.



Untuvapilviä voi nähdä niin kesällä kuin talvellakin. Yleensä ne esiintyvät "leppoisan poutasään" aikaan.



– Joissain tapauksissa se kertoo siitä, että tulossa on lämmin rintama ja mahdollisesti sadetta – tai että vastikään on esiintynyt sade- tai ukkoskuuroja.