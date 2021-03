Erikin odotus lintutornissa palkittiin: Kuvasi Helsingistä Tallinnan iltavalot helmikuisen Itämeren yli – näin Pekka Pouta kommentoi tarkkaa otosta

Helsingin ja Tallinnan välillä on Itämerta kahdeksisenkymmentä kilometriä, joten ihmissilmillä vastarantaa saa katseella hakea. Onneksi on kamera ja riittävän hyvä optiikka.

Ja kangastuksestahan kyse on, toteaa MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.

– Tällainen vahva inversioilmiö syntyy, kun on kylmä jääkenttä tai meri, ja niiden päällä lämmin ilma. Valo ikään kuin näkyy horisontin takaa. Tämä on tyypillistä kevättalvella ja keväällä, Pouta sanoo.

Tähän vuodenaikaan kangastus on yläpuolinen, ja kun ilma on vettä viileämpää, on kyseessä alapuolinen kangastus.