"Kesä ei lopu", lupaa Markus Mäntykannas – pian jopa hellettä

Syyskuu näyttää sääennuteen osalta keskimääräistä lämpimämmältä, mutta myös epävakaiselta.
Kuukausiennusteen sanoma on, että kesä ei lopu, meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.
– Sää näyttää lämpimältä hamaan tulevaan, tosin pikkuhiljaa myös keskimääräistä sateisemmalta.
Viikonloppuna lämpötilat pysyvät 20 asteen pinnassa Pohjois-Suomea myöten.
– Maan sisäosissa voidaan olla lähellä hellelukemia.
Mäntykannas kertoo, että viime vuonna syyskuussa oli kahdeksan hellepäivää ja keskimäärin niitä on yksi syksyssä.
Myös sunnuntaina Suomessa on lämmin, mutta sade- ja ukkoskuurot saapuvat iltapäiväksi maan länsi- ja keskiosiin.
Mäntykannas arvioi, että laaja-alaiset sateet odottavat kuitenkin tuloaan ensi viikon viikonloppuun saakka.
Muuten 8. syyskuuta alkava viikko on keskimääräistä lämpimämpi. Mäntykannas arvioi varsinkin Lapissa ulkoilukelien olevan huipussaan.
Myös 15.9. alkava viikko on keskimääräistä lämpimämpi.
– Vaikka ehkä tuo kaikista lämpimin ilma väistyy Suomen itäpuolelle.
Sateita voi tulla Mäntykannaksen mukaan viikon aikana “jatkuvalla syötöllä”.
– Epävakaista mutta lämmintä, Mäntykannas tiivistää syyskuun kokonaisuutena.