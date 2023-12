Poets of the Fallin alterego-yhtye esiintyi sadalle miljoonalle katsojalle – turvamiehet eivät olleet päästää laulajaa lavalle

Suomalaisen Poets of the Fall -rockyhtyeen alterego-yhtye Old Gods of Asgard esiintyi viikonloppuna Los Angelesissa järjestetyssä pelialan Game Awards -palkintogaalassa yli sadalle miljoonalle katsojalle. Old Gods of Asgard on tehnyt pitkään yhteistyötä suomalaisen Remedy-peliyhtiön kanssa, ja sen musiikkia kuullaan yhtiön Alan Wake 2 -pelissä, joka nappasi kolme palkintoa Game Awards -palkintogaalassa.