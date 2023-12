Suomalainen Alan Wake 2 pokkasi kolme palkintoa Game Awards -gaalassa

Vasta toinen suomalaispeli GOTY-ehdokkaana

Palkintogaalassa esiintyi myös suomalaisyhtye Poets of the Fall, joka on tehnyt pitkään yhteistyötä Remedyn kanssa. Yhtye esiintyi gaalassa kuvitteellisena Old Gods of Asgard -yhtyeenä, jota kuultiin myös Alan Wake 2:ssa.