Veli-Matti sanoi, että olisi hienoa, jos kaikki ihmiset voisivat ikään kuin "lähteä samalta viivalta". Hän kuitenkin huomautti, että edelleen on selkeitä asioita, joiden kohdalla näin ei valitettavasti ole.

– 90-luvulla kukaan ei voinut poiketa normista. Jos olit erilainen, niin sinut pitää työntää luolaan ja laittaa ovi kiinni. Mutta nyt se on toisin päin. Erilaisuutta on niin paljon ja ihmiset saavat olla erilaisia, kaapin ovet on avattu ja pääsemme tulemaan sieltä täysillä muiden joukkoon, hän sanoi ja lisäsi, että tämä käy hänen mielestään ilmi Tabu-ohjelmassa.