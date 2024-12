Martina Aitolehti ja Esko Eerikäinen ovat olleet julkisuudessa vuosia, ja entisen pariskunnan elämää seurattiin aikoinaan myös televisiosarjassa.

Martina Aitolehti ja Esko Eerikäinen avioituivat vuonna 2007 kolmen kuukauden seurustelun jälkeen, mutta liitto päättyi riitaisaan eroon vuonna 2011 - mutta tänä päivänä ex-pari on hyvissä väleissä. Liiton aikana pariskunta sai Victoria-tyttären, joka täytti tänä vuonna 15 vuotta.

Esko Eerikäisen ja Martina Aitolehden häät nähtiin Meidän häät -ohjelmassa.

Aitolehdeltä ja Eerikäiseltä on toivottu yhteistä podcastia jo vuosia ja viimein he ovat toteuttaneet toiveen. Tällä viikolla Podimossa alkoi Martina & Esko -podcast ja ensimmäisessä jaksossa he keskustelevat avoimesti erostaan, josta he eivät ole edes keskenään aikaisemmin niin syvällisesti puhuneet.

– Olemme isojen aiheiden äärellä, mutta hyvin se on mennyt. Se on ollut terapeuttista ja puhdistavaa, Aitolehti toteaa.

Ex-pariskunnalla ei ole ajatuksissa tehdä skandaalinhakuista podcastia.

– Me puhumme meidän menneistä elämistämme ja meistä persoonina sekä siitä, millaisia ihmisiä meistä on tullut eron jälkeen. On paljon aviopareja, jotka eroavat, niin kyllä se muokkaa ja muuttaa ihmistä. Jotkut kasvavat ja jotkut taantuvat, Eerikäinen sanoo.

Martina ja Esko vuonna 2010.

Aitolehti ja Eerikäinen ovat olleet pitkään julkisuudessa, eivätkä he ole kohuilta vuosien aikana välttyneet. Molemmat ovat kiitollisia siitä, että kohujulkisuuden aikaan sosiaalista mediaa ei ollut. Eerikäinen toteaa, että joitain asioita olisi voinut tehdä aikoinaan toisin.

– Kun me annettiin jotain, niin emme tajunneet, että se vie koko käden. Jos jotain voisi muuttaa, voisi rajoittaa sitä parisuhteen alun lähtötekijöitä. Julkisuus oli liian isossa osassa siinä, Eerikäinen pohtii.

– Mutta sitten taas kaikki ne päätökset, mitä silloin on tehnyt, ovat muovanneet sitä ajatusta siihen, mikä se on tänä päivänä. Uskon siihen, että kyllä sitä aina tekee siinä hetkessä ne sen hetkiset parhaat päätökset, mihin sillä hetkellä on kykeneväinen ja mikä on sillä hetkellä se tahtotila, Aitolehti jatkaa.

Martinan ja Eskon elämää seurattiin aikoinaan omassa realitysarjassa.

Katsojat pääsivät aikoinaan seuraamaan Aitolehden ja Eerikäisen parisuhdetta televisiosta. Ensimmäisellä tuotantokaudella Martina&Esko: Vauvakuumetta -sarjassa seurattiin parin esikoisen Victorian odotusta sekä syntymää ja toisella tuotantokaudella Isku Kolumbiaan perhe matkusti tapaamaan Eerikäisen sukulaisia.

Yksi sarjan ikimuistettavimmista hetkistä oli se, kun pariskunta ajautui kiivaaseen sanaharkkaan melontaretkellä. Ex-pari lupaa avata podcastissa, mitä sarjan kulisseissa juuri tuolloin tapahtui.

– Itselle se oli hauska hetki ja tietyllä tavalla pelottava hetki, kun Martina oli raskaana. Muistan sen ajankohdan tosi hyvin, koska lapsi oli tulossa ja avioliitto oli vähän niin ja näin. Se oli sellaisia hetki, että muistelee, että apua, mitähän tässä tapahtuu, Eerikäinen naureskelee.

Ex-pari saa vielä tänäkin päivänä kuulla kyseisesti melontakohtauksesta.

– Aina kesällä, jos jompikumpi on veneellä jossain. Aina joku on, että missäs se kanootti on, Eerikäinen nauraa.

Aitolehti ja Eerikäinen naureskelevat, etteivät ole käyneet sen jälkeen yhdessä melomassa ja eivätkä ole ikinä menossa.

3:36

Martina Aitolehdellä ja Esko Eerikäisellä erilaiset elämäntilanteet – tämä asia pelottaa radiojuontajan deittikumppaneita

Useamman joulun ex-pari on viettänyt läheisten kanssa yhdessä Lapissa, mutta tämä vuosi on poikkeus. Eerikäinen suuntaan lämpimään Victoria-tyttären kanssa, kun taas Aitolehti rentoutuu joulun ajan Helsingissä.

Aitolehti kihlautui maaliskuussa australialaisen rakkaansa kanssa Malediiveilla ja pariskunnalla on häät suunnitteilla.

– Rehellisyyden nimissä, olen tehnyt niin paljon töitä, on ollut aika hurja vuosi. En ole ihan hirveästi ehtinyt häitä järjestellä. Odotan kyllä joulupyhiä, että saan vähä huilia, Aitolehti kertoo hääjärjestelyistä.

Eerikäinen puolestaan naureskelee, ettei hänen vielä tarvitse kirkkoa varailla. Hän on ollut jo pidempään sinkkuna.

– Kun on pitkään ollut yksin, niin jotenkin siihen elämäntyyliin on tottunut, Eerikäinen pohtii.

– Julkisuus on monelle tosi pelottava asia. On monta ihmistä, jotka ovat, että olisi ihana tutustua, mutta julkisuus pelottaa. Sitten se juttu kariutuu siihen.

Miten olisi Ensitreffit alttarilla -ohjelma?

– Kari Kanala kysyi ja sanoin, että kiitos, mutta ei kiitos. Olen avoin kaikelle, mutta en ihan kaikelle, Eerikäinen naureskelee.