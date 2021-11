Lady Gaga heittäytyi täysillä italialaisen kohumurhaajan rooliin – poseeraa Voguen tyylikkäissä kuvissa täysin alasti

Gaga eli kuin Reggiani puolentoista vuoden ajan

Odotukset ovat korkealla House of Gucci -elokuvaa odottaessa, vaikka kyseessä on vasta Gagan uran toinen pääosa elokuvassa.

Reggianin tarina kiehtoo Gagaa

Vaikutteiden minimoimiseksi Gaga ei ole ikinä lukenut Sara Gay Fordensin kirjaa The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, mihin loppuvuodesta julkaistava elokuva perustuu, mutta tarina kiehtoi tähteä silti.