Näin hulppeassa lukaalissa Renny Harlin aikoinaan asui Los Angelesissa – uskomattomat näköalat

Menestysohjaaja Renny Harlinin ja Johanna Harlinin elämää seurataan The Harlins -sarjassa, joka on nähtävillä MTV Katsomossa . Sarjan toisen tuotantokauden kuudennessa jaksossa pari on Los Angelesissa, missä Renny asui aikoinaan vuosia.

– Hän sanoi, että se on tosi kiva talo, siinä on hyvä näköala ja uima-allas, mutta siinä on yksi pieni varjopuoli. Mä sanoin, että älä sano, että se on vaaleanpunainen ja se oli vaaleanpunainen, Renny kertoo Johannalle.