Seksikäs-Suklaa haaveilee elokuvan tekemisestä – nämä julkisuudesta tutut henkilöt hän ainakin haluaa leffaan mukaan

Konssille fleksaaminen on sitä, että ihminen näyttää, mitä kaikkea hän on saavuttanut.

View this post on Instagram

– Sataan on vielä matkaa. On niin monta asiaa, mitä haluaisin tehdä. Olen aina halunnut tehdä elokuvan. Sellaisen hauskan, Eddie Murphy -tyylisen, jossa rikotaan rajoja, mutta se on silti hauskaa komediaa. Haluan siihen uusia näyttelijöitä, koska tuntuu, että suomalainen näyttelijäkenttä on aika kulunut, Konssi naurahti.