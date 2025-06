Podcast: Markku, 45, erosi ja alkoi sokeri-isukiksi – näin paljon hän maksaa yhdestä tapaamiskerrasta

Markku, 45, avautuu podcastissa sokerideittailusta.

Podcastaaja Hanna Tikander pureutuu sokerideittailuun Hanna Tikander & Sokerideittaajat -podcastissaan, joka ilmestyy Yle Areenassa. Tikanderin uusimman jakson vieraana on 45-vuotias Markku, joka kiinnostui sokerideittailusta avioeronsa jälkeen. Hän on ollut reilu kolme vuotta sokeri-isukki.

Markku laittoi aikoinaan ilmoituksen sivustolle, jonka jälkeen hän sai yli 50 yhteydenottoa. Ensin Markku keskusteli viestien lähettäjien kanssa ja lopulta tapasi useampia potentiaalisia kandidaatteja. Markulla on ollut erilaisia sokerisuhteita.

– Lyhyimmät jäi pariin tapaamiskertaan nopeiksi seksisuhteiksi. Sitten tuli suhteita, joissa tavattiin useita kertoa useiden kuukausien ajan. Pisimmästä suhteesta syntyi puolisen vuotta kestänyt varsin paljon seurustelusuhdetta muistuttanut suhde, Markku kertoo.

Markku kertoo podcastissa, kuinka jotkut suhteet päättyivät omalla painollaan ja joissakin suhteissa tuli näkemyseroja. Pisin suhde puolestaan päättyi siihen, kun toisella osapuolella tuli tunteet mukaan.

Tikander kysyy Markulta, mitä hän toivoo ehdottomasti kuuluvan sokerideittailuun.

– Osapuolten välillä on tietynlainen henkinen ja fyysinen yhteys sekä hyvä ja luonteva olla toistensa kanssa. Sitten minä toivon fyysistä läheisyyttä ja seksiä ja hyviä keskusteluja, huomaavaisuutta ja kehuja puolin ja toisin. Monesti toivon, että voisin olla nuoremmalle naiselle tietynlainen kokenut mentori ja kuuntelija.

Markulla ei ole sokerisuhteessa tarkkaa vaatimuslistaa iän tai ulkonäön suhteen. Hän kuitenkin toivoo, että naisella olisi elämäntilanteen puolesta samantyyppiset valmiudet tapaamiskertojen määrään ja tiheyteen kuin hänellä itsellään.

Ikähaarukaltaan naiset ovat olleet 18-25-vuotiaita, ja yhteisenä motiivina kaikilla on ollut taloudellinen. Tikander kysyy Markulta, kuinka paljon hän antaa rahaa naisille.

– Se on minulla ollut paria poikkeusta lukuun ottamatta aina maksu toteutuvien tapaamisten mukaan. Rahasumma, mitä olen tapaamiskerrasta maksanut, se on ihmisen ja keston mukaan vaihdellut 200 eurosta 400 euroon, Markku kertoo ja toteaa myös, että hän on antanut myös lahjoja.

Markku kertoo, että hän on valmis käyttämään rahaa sokerideittailuun 1000 euroa kuukaudessa.