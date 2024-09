Ensitreffit-Hai, 30, luuli jäävänsä ohjelman ulkopuolelle kumppanille listaamiensa toiveiden vuoksi – tällaista puolisoa hän etsii

Reilun vuoden verran sinkkuna olleella Hailla on takanaan muutama pidempi parisuhde. Aiemmat suhteet ovat opettaneet hänelle paljon. Ensimmäisessä, viisi vuotta kestäneessä suhteessaan Hai ei kertomansa mukaan ollut oppinut itsestään tarpeeksi tai tiennyt, miten olla parisuhteessa.

– Olin kuullut tästä ohjelmasta, ja konsepti on ihan absurdi ajatus. Kaverini sitten vinkkasi tästä, ja lähdin tutkiskelemaan asiaa. Ajattelin, että no mitä tässä on menetettävää, kokeillaan vaan, en kuitenkaan pääse, hän muisteli.