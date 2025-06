Podcast: Perheellisellä Lotalla, 34, on kolme sokeri-isukkia – näin oma isä reagoi, kun kuuli asiasta

Lotalla, 34, on kolme sokeri-isukki, ja hän etsii parhaillaan uutta sokerisuhdetta.

Naimisissa oleva kolmen lapsen äiti Lotta, 34, kertoo sokerideittailustaan Hanna Tikander & Sokerideittaajat -podcastissa. Lotan avioliitto on avoin, ja hänellä on useita kumppaneita. Naisella on tällä hetkellä myös kolme vakituista sokeri-isukkia ja hän etsii parhaillaan uutta sokerisuhdetta.

Lotta kertoo podcastissa, että yhden sokeri-isukin kanssa he näkevät todella harvoin ja vain seksin merkeissä. Toisen sokeri-isukin kanssa Lotalla on platoninen suhde.

– Siihen ei kuulu minkäänlaista seksuaalista, että se on tosi kaverillinen ja hänen kanssaan on kuukausirahajärjestely. Hän maksaa minulle kerran kuussa nelinumeroisen summan, Lotta kertoo.

Kolmannen sokeri-isukin kanssa Lotalla on friends with benefits -tyyppinen suhde.

Pääsääntöisesti Lotta saa rahaa sokeri-isukeilta, mutta myös hankintoja. Lotta sanoo esimerkiksi saaneensa hintavan kodinkoneen sokeri-isukilta.

Tikander kysyy, millaisia summia Lotta saa sokerideittailusta.

– Olen tottunut tosi hyvään. Tosiaan nelinumeroinen summa kuukaudessa, mutta parilta tunnilta olen saanut 500, mikä menee aika lailla linjassa seksityöntekijöiden palkkioiden kanssa. Arvotan itseni ja aikani tosi korkealle. Sen takia minulla on kriteerit korkealla sen suhteen, ketä deittailen.

Lotta on puhunut avoimesti läheisilleen sokerideittailustaan.

– Minulla tietää verrattain laajasti. Minun useat lähimmät ystävät tietävät, minun kaikki kolme kumppania tietää, kaikki ketä sokerideittailen tietää, että olen monisuhteinen ja myös isäni ja hänen puolisonsa tietää. Työnantajani tietää.

Tikander kysyy Lotalta, kuinka isä ja työnantaja ovat suhtautuneet sokerideittailuun.

– Isä tiesi monisuhteisuudesta ja ajattelin, miksi en sanoisi tästäkin. Sekä hänellä että hänen kumppanillaan oli tosi loistava suhtautuminen. Taisivat sanoa jotain sen suuntaisesti, että meillä on yksi elämä elettävänä ja niin kauan kuin olet itse tyytyväinen ja kukaan ei siitä kärsi, niin anna mennä.

– Työnantajan kanssa meidän suhde on tosi kaverillinen ja hänelle jo ennen kuin lähdin sokerideittailemaan, vitsailin asiasta. Tosi hyvin on suhtautunut. Muutamalta ystävältä on tullut tietynlainen huolestuminen, onko tuo järkevää ja oletko turvassa.