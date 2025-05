Podcast: Lilja, 30, on parisuhteessa ja käy deiteillä rahasta – paljastaa, kuinka paljon laskuttaa

Lilja puhuu avoimesti sokerideittelusta Hanna Tikanderin podcastissa.

Hanna Tikander pureutuu sokerideittailuun Hanna Tikander & Sokerideittaajat -podcastissaan, joka ilmestyy Yle Areenassa. Tikanderin vieraana on uusimmassa jaksossa Lilja, 30, joka on hyvässä työssä ja korkeasti koulutettu. Hän alkoi kiinnostua sokerideittailusta opiskeluaikanaan yliopistossa.

Lilja korostaa jakson alussa, että hän on etuoikeutetussa asemassa ja sokerideittailu on ollut hänelle hauska ja utelias kokeilu, jolla on saanut lisätienestejä.

– Miehiä, keitä olen tavannut, ovat olleet 30-40-vuotiaita tosi söpöjä, ihania tyyppejä. Suurin osa on ollut varattuja tai naimisissa tai lapsia ja muuta. Olen ollut tosi tarkka siitä, keitä tapaan. Ennen kuin tapaan, juttelen pitkät pätkät, siitä millainen tyyppi, että minulla on turvallinen olo nähdä näitä tyyppejä, Lilja kertoo.

Lilja kertoo, että yksi yhdistävä tekijä miehillä on, että he haluavat piristystä elämäänsä ja sokerideittailussa on selkeä järjestely. Liljalla on erilaisia tapaamisia miesten kanssa, joidenkin kanssa hän kävelee puistoissa tai käy illallisilla. Ennen tapaamista Lilja keskustelee, mitä deiteillä tapahtuu ja missä menee rajat.

– Sitten on ollut myös ihan puhtaasti seksuaalisia tapaamisia, missä harrastetaan seksiä tai tehdään muuta seksuaalista.

Lilja sokerideittailee pääsääntöisesti ulkomailla, ja Suomessa hän on tavannut vain yhden henkilön kanssa. Lilja ei ole saanut lahjoja, vaan tapaamista hän on saanut rahaa. Lilja sanoo, että hänellä on korkeat hinnat ja niistä keskustellaan todella paljon, mutta Lilja pitää niistä kiinni.

– Muistan yhden kävelyn, josta olen saanut 350 euroa, mikä on ollut tosi jees. Korkeimmillani olen saanut jostain tapaamisesta, johon on liittynyt jotain seksuaalista, niin joku 800 euroa.

Liljan kaikista läheisimmät ihmiset tietävät sokerideittailusta, mutta laajemmin hän ei ole puhunut asiasta. Myös oma kumppani tietää asiasta.

– Minulla on tosi pitkä parisuhde taustalla ja olen tehnyt nämä kaikki asiat yhteisymmärryksessä hänen kanssaan. Ei ole ollut mitään ongelmaa asian kanssa. Hänelle se on aina ollut tosi ok.