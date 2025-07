Podcast: Viivi Pumpanen avoimena suuresta surustaan: "Isä on ollut minulle elämäni mies"

Ex-missi ja juontaja Viivi Pumpanen kertoo avoimesti isänsä kuolemasta.

Juontaja Viivi Pumpanen kertoo avoimesti suuresta menetyksestään Aki Linnanahteen Talk Show -podcastin tuoreessa jaksossa. Pumpasen isä menehtyi kuluneena keväänä.

Pumpanen kertoo, että perhe on aina ollut hänelle tärkeä ja merkityksellinen. Viime kevät oli hänelle hyvin raskas. Pumpanen toteaa, että suru on muuttanut muotoaan.

– On ihmeellistä miten vahva se side voikaan olla ja sen huomaa etenkin, kun toinen on mennyt.

Pumpasen mukaan arjessa tulee hetkiä, jolloin hänen tekisi mieli soittaa isälleen.

– Olimme ihan superläheisiä. Äidin kanssa ollan bestiksiä, mutta olin kuitenkin isän tyttö. Kaikki lajit ja harrastukset ovat tulleet isän kautta.

– Isä on ollut minulle elämäni mies isolla M:llä. Sellainen The Man, joka on ollut se turvasatama. Suojelija mutta myös avun antaja, Pumpanen toteaa.