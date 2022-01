Podcast: Maailmantähtiä kohdannut Mervi Kallio paljastaa – tämä supertähti oli todellinen diiva: "Mietin, että..."

Urheilutoimittaja Mervi Kallio on tehnyt useita vuosia töitä F1-varikolla toimittajana. Lukuisissa maissa kiertänyt Kallio on ehtinyt törmätä urallaan myös maailmantähtiin. Hän paljastaa Iriz Silander & VIP-vieraat -podcastissa, miten kohtaamiset Hollywood-julkkisten kanssa sujuivat.

Supertähti Mariah Careyta on pidetty julkisesti diivana vuosien ajan. Laulajatähden käyttäytyminen varikolla vahvisti diivahuhut.

– Oikeastaan ainoa maailmantähti, joka on ollut hyvin arrogantti ja tullut tunne, että tuossa on nyt supertähti, on Mariah Carey.