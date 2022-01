Muistatko vielä? Lauri Karhuvaara haastatteli vuonna 2013 Suomessa vieraillutta Kauniit ja rohkeat -tähti Ronn Mossia – näyttelijä yllätti innostuneen toimittajan vastauksillaan

– Syy siihen, miksi olen täällä, on valitettavasti... minun on pidettävä se mysteerinä, sillä se on mysteeriprojekti. Se tulee olemaan erittäin hyvä ja luulen, että ihmiset tulevat nauttimaan siitä paljon. En kuitenkaan spekuloi enempää, että mikä se on, Moss vihjaili ensin salaperäisenä.