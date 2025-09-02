Podcast: Love Island -Peppinan isän kunto huonontui 10 vuotta sitten: "Iskä ei kauheasti enää muista meitä lapsia"

Peppina kertoo Gogin kantabaari -podcastissa, että on vuosien käsitellyt isänsä tilannetta sekä vanhemman menettämistä paljon.

Love Island Suomi -ohjelman viimeisimmällä kaudella mukana ollut Peppina puhuu Gogin kantabaari -podcastissa isänsä tilanteesta. Hän kertoo isänsä olevan todella huonossa kunnossa.

– Iskä ei kauheasti enää muista meitä lapsia. Mutta olemme olleet maailman läheisimmät ja iskä on ollut maailman paras iskä, hän sanoo jaksossa.

Peppina kertoo isänsä kunnon huonontuneen jo miltei 10 vuotta sitten. Hän muistaa saaneensa kesken erään koulupäivän kuulla, että isä oli joutunut sairaalaan. Hän ei tarkenna, mistä syystä tämä joutui tuolloin sairaalahoitoon.

– Aloin heti miettimään, että muiden kavereideni vanhemmat ovat nuoria ja oma isäni on paljon vanhempi. Ajattelin, että tämä on epäreilua myös pikkusiskolleni, joka on minua vielä viisi vuotta nuorempi. Hänen isänsä on vanhainkodissa. Olen aina surrut sitä, ettei pikkusiskoni saa kokea iskäelämää, Peppina sanoo kyyneliin liikuttuen.

Peppina on vuosien varrella käsitellyt isänsä tilannetta sekä vanhemman menettämistä paljon. Hänen mieleensä on jäänyt keskustelu, jonka hän kävi äitinsä kanssa viitisen vuotta sitten.

– Soitin joskus viisi vuotta sitten itkien äidille, että miksi minä mietin iskän kuolemaa niin paljon? Äiti sanoi, että "Sinä käsittelet sitä jo valmiiksi". Olin, että onko väärin käsitellä ihmisen kuolemaa etukäteen, vaikkei hän ole vielä kuollut, ja äiti sanoi, että "Ei, tuo on ihmisen tapa ja luontainen reaktio", Peppina kertaa.

Peppina kertoo, ettei menettäminen pelota häntä, sillä hän tietää, että isällä on juuri nyt hyvä olla. Hän ja hänen sisaruksensa vierailevat isän luona mahdollisimman paljon.

– Se on sitten luontaista ja normaalia, kun hän menee pois, Peppina sanoo.

