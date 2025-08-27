Oona Komi avaa eron taustoja – tuli yllätyksenä: "Toinen osapuoli oli päättänyt, että tämä on tässä"

Oona Komi erosi heinäkuussa kumppanistaan.

Love Island Suomi -ohjelmasta tutun Oona Komin parisuhde päättyi heinäkuussa. Komi kertoi MTV Uutisille Miss Suomi -finalistien lehdistötilaisuudessa, ettei hän osannut valmistautua eroon ollenkaan.

– Yhtenä päivänä toinen osapuoli oli päättänyt, että tämä on tässä. Minulle se tuli ihan täysin puskista. Se oli tosi iso yllätys, mutta uskon, että kaikella on tarkoitus. Uskon, että kaikki menee, niin kuin pitääkin, eikä tiedä mitä elämä tuo seuraavaksi tullessaan, Komi kertoi.

Yllättävän eron jälkeen Komin tukena ovat olleet ystävät, ja hän on myös hakenut apua ammattilaiselta.

– Ero oli kaikille läheisillekin aika iso shokki. Olen saanut ystäviltä paljon tukea ja myös terapiasta. Sen puolesta olen aina puhunut, että ammattilaiset ovat todella hyviä ja haluan myös käyttää mahdollisuuden, että menen terapiaan.

Eron jälkeen Komi on päässyt hiljalleen takaisin jaloilleen ja odottaa toiveikkaana, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

– Olen innoissani syksystä ja kaikki on tietyllä tavalla auki. On tulossa töitä ja kivoja tapahtumia.

Komi nähtiin viime keväänä Love Island Suomi -ohjelmassa, joka kuvattiin viime syksynä Espanjassa. Komi muistelee lähteneensä ohjelman kuvauksiin salaa. Tulevana syksynä on jälleen tulevan kauden kuvaukset ja Komilla on vinkit uusille saarelaisille, jotka etsivät rakkautta.

– Kannattaa olla oma itsensä, mutta ei lukittaudu siihen yhteen tyyppiin liian nopeasti. Kannattaa olla avoin tutustumaan kaikkiin ja katsoa, kenen kanssa yhteys löytyy.

– Yksi asia, mitä itse olisin toivonut, ettei siellä ole tuttuja. Toivottavasti tällä kaudella saarelaisilla on sellainen mahdollisuus, että pääsee tutustumaan täysiin uusiin ihmisiin.