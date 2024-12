Muusikko Arttu Wiskari kertoo Lepakkovuoro-jääkiekkopodcastissaan tavanneensa Linnan juhlissa Leijonien entisen päävalmentajan Jukka Jalosen. Ex-Leijonakuningas otti kaksikon kohdatessa tiukasti kantaa Suomen 4 Nations -joukkueen kenties kyseenalaistetuimpaan valintaan. Wiskari paljastaa saaneensa omista puheistaan Jaloselta "nuhtelut ja läksytyksen".

Wiskari kertoo podcastissaan astelleensa viime perjantaina Linnan juhliin ensimmäistä kertaa vieraana. Kun hän kohtasi kättelyjonossa tuttunsa Jalosen puolisoineen, puhe kääntyi kiekkointoilijana tunnetun Wiskarin mukaan välittömästi kaukaloasioihin.

– Jukka avasi keskustelun, että "noh, ootko Arttu katsonut Suomen 4 Nations -valintoja?", Wiskari kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Arttu Wiskari osallistui Linnan juhliin puolisonsa Pauliinan kanssa.

Leijonien tuore päävalmentaja Antti Pennanen julkisti joulukuun alussa Suomen joukkueen NHL:n organisoimaan superturnaukseen.

Joukkueessa ei nähty järisyttäviä yllätyksiä, mutta Torontoa edustavan puolustajan Jani Hakanpään valinta herätti keskustelua mediassa ja kiekkoihmisissä. Hakanpää on kärsinyt jo jonkin aikaa pahoista loukkaantumisista. Hän on pelannut tällä kaudella vain kaksi NHL-peliä.

Wiskari päättikin jatkaa vuoropuhelua ihmettelemällä Jaloselle ääneen Pennasen ratkaisua valita epävarmalla terveystilanteella varustettu Hakanpää mukaan remmiin.

Keskustelun sävy otti hetkellisesti täyskäännöksen.

– Jalosen ilme muuttui totiseksi. Hän vähän kuin nuhteli minua ja sanoi, että "tajuatko sä, kuinka tärkeä Hakanpää on Suomelle?", Wiskari sanoo.

Jalonen oli ryhtynyt puolustamaan Hakanpään mukanaoloa painokkaasti ex-Leijonat-käskijän arvovallallaan.

– Se on yksi Suomen joukkueen tärkeimmistä pelaajista. Jos se on pelikunnossa, niin se on sielu siellä, se jätkä, joka tekee mitä tahansa, että he voittavat ne pelit, Jalonen oli Wiskarin mukaan paaluttanut Linnan kulisseissa.

– Olin siinä ihan kuunteluoppilaana. Jukka läksytti minua, positiiviseen tapaan, että Hakanpää on Suomen tärkein pelaaja, Wiskari jatkoi.

Hakanpää on Jaloselle tuttu mies. Peruspuolustaja oli mukana MM-kultajoukkueessa keväällä 2019. Suomi-pestinsä päättänyt Jalonen toimii nykyään Italian miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana.

4 Nations Face-off -turnaus pelataan helmikuussa Montrealissa ja Bostonissa. Huipputurnaukseen osallistuvat Suomi, Ruotsi, USA ja Kanada.