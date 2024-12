Päävalmentaja Antti Pennasen valitsema Suomen joukkue helmikuun 4 Nations -turnaukseen julkaistiin keskiviikkona.

Asiantuntija Karri Kivi ruoti Leijonien 4 Nations -joukkueen kokoonpanoa MTV:n Liigaviikko-ohjelmassa. Katso Kiven huomiot pääkuvan paikalla olevalta videolta.

Suomen joukkueessa suurin huomio kiinnittyi Patrik Laineeseen. Montrealin laituri palasi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa pelatussa New York islanders -ottelussa NHL-jäille ensimmäistä kertaa lähes vuoden tauon jälkeen ja iski heti komean ylivoimamaalin.

Pitkästä poissaolosta huolimatta päävalmentaja Antti Pennaselta ja GM Jere Lehtiseltä löytyi luottoa Laineeseen, joka mahtui Suomen 13 hyökkääjän ryhmään.

– Tiedämme, mitä hän pystyy tekemään ylivoimalla ja niin edelleen. Kyseessä on lyhyt turnaus, missä erikoistilanteet nousevat isoon arvoon. Olemme jutelleet hänen kanssaan ja tiedostamme sen, missä hän menee. Hieno juttu, että hän palasi jo nyt kehiin. Tässä on vielä kaksi kuukautta aikaa ennen kuin turnaus alkaa. Uskomme, että hän pääsee hyvään iskuun, Lehtinen kommentoi Laineen valintaa.

Suomen 4 Nations -joukkue puhutti myös MTV:n Liigaviikko-ohjelmassa, jossa asiantuntija Karri Kivi painotti Leijonien valmentajilla ja taustajoukoilla olevan parhaat tiedot joukkueen kokoamisessa.

– Ne täytyy nähdä ne pelaajat, mikä on se tilanne ja funtsia. Valmennuksella, kun heillä on iso kööri siellä, heillä on sellaiset tiedot, että siksi on mun mielestäni vähän hönöäkin, että mää heittäisin jotain viisastelua sivusta, Kivi laukoi.

Laineen valinnalle asiantuntija näytti joka tapauksessa kirkkaan vihreää valoa.

– Patrik Laine, teki kyllä kovan comebackin, on 2080-luvun kuti. On niin puhdas ja mahtava, että sinisen jälkeen kun paukkuu, aina voi tapahtua.

– Hän voi ratkaista yksittäisen pelin. On erinomainen lisä kohti turnausta. Siihen on kuteinkin matkaa vielä.

4 Nations Face Off -turnaus pelataan 12–20. helmikuuta Montrealissa ja Bostonissa.