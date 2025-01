Podcast: 18-vuotiaana Jehovan todistajista eronnut Ilona Siekkinen kertoo vaikeista väleistä perheeseensä: "Ottaa syvältä, että hyviä suhteita ei ole"

Ilona Siekkinen kertoo Sami Kurosen Iltanuotiolla-podcastissa, miten Jehovan todistajista eroaminen vaikutti hänen perhesuhteisiinsa.

Fitnessvalmentaja Ilona Siekkinen, 28, kertoo juontaja Sami Kurosen luotsaamassa Iltanuotiolla-podcastissa erostaan Jehovan todistajista sekä siitä, miten eroaminen vaikutti hänen perhesuhteisiinsa.

Siekkinen oli teini-ikäinen, kun hän irtautui Jehovan todistajista. Täysi-ikäiseksi tultuaan hän päätti erota uskonyhteisöstä lopullisesti.

Samalla, kun Siekkinen erosi Jehovan todistajista, katkesivat hänen ja hänen perheensä välit.

– Välit katkeavat automaattisesti. Toki on jokaisen oma asia, haluaako silti pitää yhteyttä, mutta kyllä se oli tosi rajua. Siinä menetti kaikki ystävät ja perheen, hän kertoo jaksossa.

Siekkisen mukaan hänen perheensä välejä ovat hiertäneet paitsi uskontoon liittyvät asiat, myös muunlaiset haasteet. Hän toivoo, että omaisi "normaalin, stereotyyppisen perheen".

Siekkisen ja hänen puolisonsa Mikko Niirasen ensimmäisen lapsen odotus päättyi toukokuussa suureen suruun, kun heidän vauvansa menehtyi kohtuun. Surun keskellä toive "normaalista" perhedynamiikasta korostui. Siekkinen ei soittanut ja vuodattanut tuntemuksiaan äidilleen, vaan "varaäidilleen" Minnalle.

– Minulla se menee eri tavalla. Vaikka Minna on varaäitini, niin eihän se korvaa oikeaa äitiä, koska äiti on aina äiti ja isä on aina isä. Kyllä se ottaa syvältä, että hyviä suhteita ei ole, hän sanoo.

Tällä hetkellä Siekkisellä on neutraalit välit vanhempiinsa.

– Mutta uskallan sanoa, että (välien korjaantuminen) ei ole mahdollista, hän sanoo.