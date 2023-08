Eronneelta radiojuontaja Suvi Hartlinilta tunteikas päivitys: "Huumori on pelastusrengas"

View this post on Instagram

– Suruprosessiin ei ole yhtä kaavaa eikä se etene ihmisillä samaan tahtiin. Siinä vaiheessa kun parisuhdetilanteesta kommunikoidaan ulospäin esimerkiksi somessa niin voi olla varma, että asianomaisten elämässä on kuohunut jo pitkään. Menetystä on surtu yhdessä ja erikseen, ulkopuolisten shokki tulee siihen nähden aina isolla viiveellä.

– Elämäntilanteesta voi heittää rajujakin vitsiä ja se on mulle ihan ok. Huumori on pelastusrengas. Sitten tulee näitä hetkiä kun pysähtyy kotona miettimään ja tipahtaa totaalisesti. Kuuluu asiaan joo, mutta kouraisee syvältä. Nyt vaan yritän sietää olotilaa ja olla lempeä itselleni. Näinä aikoina muhun turvaudutaan ja tarvitsen itsekin olkapäitä, joihin nojata. Yritän ajatella, että ensi vuonna tähän aikaan on ehkä jo paljon parempi.