Ilona Siekkisen yllätysuutinen: "Me karattiin tänään kaikilta salaa naimisiin"

Ilona Siekkinen ja Mikko Niiranen menivät naimisiin.

Fitnessvalmentaja Ilona Siekkinen kertoo Instagram-tilillään menneensä naimisiin puolisonsa Mikko Niirasaen kanssa. Pari sanoi toisilleen "tahdon" torstaina 15. toukokuuta.

Siekkinen on julkaissut useita kuvia pariskunnan hääpäivältä.

– Me karattiin tänään kaikilta salaa naimisiin maistraatissa ja sanottiin toisillemme tahdon yhden kaason ja bestmanin läsnäollessa, Siekkinen kertoo.

Varsinaisia hääjuhlia tullaan Siekkisen mukaan viettämään vasta parin vuoden päästä.

– Kunhan päästään ensin kokemaan vauvavuosi ja juhlimaan meidän molempien pyöreitä ensi vuoden aikana.

Siekkinen odottaa tällä hetkellä parin esikoista. Julkaisussaan hän tunnelmoi parista otettuja hääkuvia sekä sitä, kuinka jaksoi tallustaa koko päivän korkokengissä ollessaan viikolla 36 raskaana. Hän kertoo, että päivän päätteeksi juhlinnan jälkeen päiväunet maistuivat.

– Nyt me sitten valmistaudutaan avioparina vauva Niirasen saapumiseen, johon on muuten enää kuukausi jäljellä. Tämä on niin jännittävää aikaa elämässä, Siekkinen päättää.

Vuoden 2024 toukokuussa Siekkinen ja Niiranen kokivat suuren surun, kun Siekkisen ensimmäinen raskaus päättyi vauvan menehdyttyä kohtuun.