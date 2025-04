Ilona Siekkinen päivittää raskauskuulumisiaan – yksi lause saa hänet liikuttumaan

Ilona Siekkinen kertoo somessa kuulumisiaan nyt, kun hänen raskautensa on edennyt viimeiselle kolmannekselle.

Fitnessvalmentaja Ilona Siekkinen päivittää raskauskuulumisiaan Instagram-tilillään. Hän ja hänen kihlattunsa Mikko Niiranen odottavat tyttövauvaa syntyväksi kesäkuussa.

Siekkinen jakoi Instagram-tililleen liudan näyttäviä kuvia ja videoita raskauskuvauksista. Hän kertoo postauksessaan, että on raskausviikolla 30, eli viimeisellä raskauskolmanneksella.

– Tuntuu niin ihanalta miten pitkälle ollaan jo päästy. Päivät ja viikot vierii aivan hurjaa vauhtia ja välillä tämä nopea ajankulu kauhistuttaakin, koska en haluaisi, että tämä ihana raskaus loppuisi, hän kirjoittaa.

– Tavallaan sitä odottaa maailman eniten vauvan syntymistä, mutta toisaalta mietin, että ehdinkö nyt varmasti nauttia tarpeeksi tästä ainutlaatuista ajasta, hän jatkaa.

Siekkinen kertoo lentävänsä perjantaina kuukaudeksi Espanjaan nauttimaan omasta ajasta muun muassa treenaamisen, töiden, shoppailun, auringonoton, kokkailun ja synnytykseen valmistautumisen merkeissä. Siekkisen mukaan hän ja Niiranen haluavat vielä raskauden loppusuoralla panostaa omaan aikaan ennen kuin heidän pienokaisensa syntyy.

Lentämistä varten Siekkinen on pyytänyt neuvolasta raskaustodistuksen.

– Näillä viikoilla lentoyhtiö voi nimittäin pyytää todistusta siitä, että raskaus on sujunut normaalisti ja lentäminen on varmasti ok. Ja voitteko uskoa miten ihanaa on edes kirjoittaa, että "raskauteni on sujunut hyvin ja normaalisti". Tuosta lauseesta tulee kyyneleet silmiin, fitnessvalmentaja kirjoittaa.

Siekkinen kertoo käyneensä viime viikolla kaksissa raskauskuvauksissa. Postaukseen on sisällytetty kuvia ja videoita kyseisistä kuvaussessioista.

– Ai että olen tyytyväinen lopputulokseen, vaikken ole edes valmiita kuvia vielä nähnytkään, hän iloitsee.

– Näistä kuvauksista jää ikuiset muistot ja tästä keväästä on tulossa unohtumaton. Toivon niin kovasti, että tämä ihana meininki jatkuu, hän päättää tekstinsä.

Siekkinen kertoi raskausuutisesta Instagram-tilillään helmikuussa. Tuolloin hän postasi Instagramiin videon, jossa hän ja Niiranen kävelevät käsikkäin merenrannalla ja suutelevat. Seuraavaksi videolla nähdään, miten Niiranen pitelee käsiään rakkaansa pyöristyneellä vatsalla.

Siekkisen ja Niirasen ensimmäisen lapsen odotus päättyi viime toukokuussa suureen suruun, kun heidän vauvansa menehtyi kohtuun. Siekkinen kertoi marraskuussa MTV Uutisille, että häntä on auttanut se, että hän uskalsi toden teolla surra menetystään.

– Uskalsi olla pohjalla, heikko ja ihan paskana. Surin, niin kauan kun itketti, niin itkin ja niin kauan kun en halunnut tehdä mitään tai kaipasin vaan lepoa, niin lepäsin ja olin vaan. Ja sitten kun tuntui siltä, että haluan palata töihin, niin palasin sitten, hän kertoi tuolloin.