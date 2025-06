Ilona Siekkisen vauva syntyi – paljasti pienokaisen koko nimen

Hyvinvointivalmentaja Ilona Siekkisen ja hänen puolisonsa Mikko Niirasen tytär syntyi tiistaina.

Hyvinvointivalmentajien Ilona Siekkisen ja Mikko Niirasen tytär on syntynyt. He kertoivat ilouutisen Instagramissa yhteisjulkaisulla 12. kesäkuuta.

– Milena Elsa Eveliina, he paljastavat uuden tulokkaan nimen heti julkaisun alussa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Sanat eivät riitä kuvailemaan tämänhetkistä onnea ja rakkautta, mitä meidän sydän ja syli on täynnä. Uskomaton ja aivan äärimmäisen epätodellinen fiilis, että meillä on nyt vauva. Me olemme niin onnellisia, ettei mitään järkeä, julkaisu jatkuu.

Tytön kerrotaan syntyneen tiistaina iltapäivällä käynnistetyn synnytyksen myötä. Siekkinen synnytti ilman lääkkeitä vedessä.

Hän kiittää tuesta aviopuolisoaan Niirasta, kätilöään ja Oulun yliopistollista sairaalaa.

Nyt Siekkinen ja Niiranen keskittyvät uuteen tulokkaaseen ja tähän tutustumiseen.

– Huomenna sitten uuteen kotiin uudella jengillä, julkaisussa todetaan.

Pari meni naimisiin 15. toukokuuta.

Vuoden 2024 toukokuussa Siekkinen ja Niiranen kokivat suuren surun, kun Siekkisen ensimmäinen raskaus päättyi vauvan menehdyttyä kohtuun.