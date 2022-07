Playboy-malli haluaa ostaa suosikkiseuransa – keräsi huiman summan rahaa rohkeilla kuvillaan: "Haluan voittavan joukkueen, joka taistelee menestyksestä"

O'Higgins majailee tällä hetkellä Chilen pääsarjan Primera divisionin sijalla seitsemän 27 pisteellä. 19 ottelustaan joukkue on kerännyt seitsemän voittoa, kuusi tasapeliä ja kuusi tappiota. Sarjakärki Colo-Coloon on kertynyt eroa 12 pistettä. Viime kaudella joukkue sijoittui sarjassa 13:nneksi.

Chavez haluaa ostaa seuran ja palauttaa takaisin sen loistonpäivät. O'Higgins on juhlinut Chilen mestaruutta kerran vuonna 2013.

– Olen kotoisin Rancaguasta ja olen joukkueen kannattaja. O'Higgins on ollut surkea jo pidemmän aikaa. Uskon, että avullani pystymme kehittämään joukkuetta ja palauttamaan Rancaguaan voittavan joukkueen, joka ei pelaa vain osallistuakseen. Haluan voittavan joukkueen, joka taistelee menestyksestä, Chavez selitti aikeitaan chileläiselle ADN:lle viime viikolla.

– O'Higgins on osakeyhtiö, joten jos se on myynnissä, se on myynnissä siksi, että kuka tahansa voi ostaa sen, Chavez sanoi.