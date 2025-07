Kohuvideo naisista tuomittiin – Man Unitedin ex-tähdelle rangaistus

Manchester Unitedin entinen huippuhyökkääjä Javier Hernandez eli Chicharito on saanut sakon ja varoituksen Meksikossa kuohuttaneesta käytöksestään.

Meksikon jalkapalloliitto (FMF) puuttui torstaina 37-vuotiaan pelaajan sekstiseksi tuomittuihin kommentteihin TikTokissa ja Instagramissa.

Liiton mukaan Hernandezin esittämät kommentit naisista "edistävät seksistisiä stereotypioita, joita pidetään mediaväkivaltana ja jotka ovat vastoin sukupuolten tasa-arvoa urheilussa".

Meksikon kaikkien aikojen paras maalintekijä on muun muassa sanonut, että naiset ovat "epäonnistumassa" ja "tuhoavat maskuliinisuutta".

– Älkää pelätkö olla naisia, älkää pelätkö antaa miehen johtaa teitä. Naiset, te teette yhteiskunnasta yliherkän, Meksikon entinen kapteeni sanoi.

– Te naiset, teidän täytyy oppia hyväksymään ja kunnioittamaan maskuliinisuutta.

Toisessa julkaisussa Hernandez puhui kameralle puhuttelevaan sävyyn.

– Haluat, että mies huolehtii sinusta, mutta sinulle siivous on patriarkaalista sortoa... Mielenkiintoista.

Hernandezin puheet kuohuttivat sosiaalisessa mediassa ja herättivät Meksikossa voimakkaan vastareaktion.

Tapaukseen otti kantaa muun muassa Claudia Sheinbaum, maan ensimmäinen naispuolinen presidentti.

– Chicharito on erittäin hyvä jalkapalloilija, mutta kun kyse on hänen mielipiteestään naisista... Hänellä on vielä paljon opittavaa, Sheinbaum sanoi BBC:n mukaan.

Meksikon jalkapalloliitto, sekä Meksikon miesten ja naisten korkeimmat liigat ilmoittivat yhteisessä lausunnossaan, että sukupuoli- ja monimuotoisuuskomissio on aloittanut tutkimuksen, jonka tarkoituksena on ehkäistä ja rangaista vastaavanlaista käyttäytymistä. Liitto ryhtyy tiukempiin toimenpiteisiin, jos rikkomus toistuu.

Hernandezin nykyinen seura Chivas, joka pelaa Meksikon pääsarjassa, tuomitsi myös pelaajansa käytöksen.

Chivasin mukaan kommentit olivat "ristiriidassa seuran periaatteiden ja arvojen kanssa". Seura sanoi ryhtyneensä "asianmukaisiin toimenpiteisiin" Hernandezia vastaan, mutta ei tarkentanut, mistä toimenpiteistä oli kyse.

Hernandez siirtyi Chivasista Manchester Unitediin vuonna 2010. Hän vietti neljä vuotta Old Traffordilla ja voitti Valioliigan mestaruuden kahdesti.

Real Madridia, Bayer Leverkusenia, West Hamia, Sevillaa ja Los Angeles Galaxya myöhemmin edustanut kärkimies palasi juurilleen Chivasiin vuonna 2023 kahden vuoden sopimuksella.