Madelene, 23, sai videoidensa takia potkut – ex-jalkapalloilija tekee nyt muhkeaa tiliä OnlyFansilla

Nykyisin 23-vuotias Wright on nimittäin saavuttanut menestystä sosiaalisessa mediassa. Charltonissa pelatessaan hänellä oli Instagramissa 60 000 seuraajaa, mutta määrä on sittemmin noussut yli 308 000 seuraajaan. Wright lisäksi liittyi viime vuonna OnlyFansiin ja on tienannut siellä jo 600 000 euroa – enemmän kuin yksikään jalkapalloa pelaava nainen tienaa.