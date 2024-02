Mitä riskejä kauneusoperaatioissa piilee? Plastiikkakirurgi: "Oikeasti vaarallinen toimenpide"

– Paljon on. Se sana "kirurgia" siellä taustalla on tärkeä huomioida, Kupi muistuttaa.

Kupilla on lähes 30 vuoden kokemus plastiikkakirurgiasta. Hän toimii KC Clinicin johtavana lääkärinä ja on toinen perustajista.

– Tärkeää on myös se, että osataan puuttua asioihin. Jos ongelmia tulee, niin tiedetään, miten toimia. Se on tärkeä osa plastiikkakirurgin koulutusta, että osaamme hoitaa ja ohjeistaa oikealla tavalla ongelmatilanteissa, Kupi kertoo.

Täyteainehoidot

– Ne voivat vaurioittaa silmänpohjaa ja vaikuttaa aivoverenkiertoon. On kuvattu silmän sokeutumista ja aivoverenkierron aiheuttamia häiriöitä aivokudoksessa. Kyseessä on oikeasti vaarallinen toimenpide, hän muistuttaa.

Hänen mukaansa ongelmia on suhteellisen vähän todettu pohjoismaissa, mutta esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa ja Yhdysvalloissa tilanne on toinen.

– Siellä on ollut useita kuolemantapauksia, kun on siirretty rasvaa pakaroiden alueella. Siellä on isoja verisuonia, joihin on laskimoiden sisään kulkeutunut rasvaa ja se on päätynyt keuhkoverenkiertoon. Se on aiheuttanut potilaalle lähes välittömän kuoleman, Kupi paljastaa.