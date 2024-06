Pitkästyykö jälkikasvu lomalaitumella? Näitä kirjoja nuoret vinkkaavat

Kirjailija Helena Immosen mukaan on tärkeää, että lapsille on tarjolla monipuolinen valikoima erilaista luettavaa.

– Kaikki ei tykkää kaikesta, mutta on tärkeää, että on paljon vaihtoehtoja. Lapsi ja nuori voi sitten löytää sellaisen häntä koskettavan kirjan, Immonen selittää.

– Lasten- ja nuortenkirjallisuudessa on kautta historian käsitelty kuolemaa, sotaa, yksinäisyyttä, kiusaamista, orpoutta, pelkoja - ihan mitä tahansa asioita, mitä elämässä voi tulla vastaan, Immonen summaa.

Viiden jälkeen kysyi 12-vuotiaalta Aatos Yrjänältä ja 12-vuotiaalta Matilda Miettiseltä, minkälaisia kirjoja he suosittelevat ja mitä he itse lukevat. Haastattelu on katsottavissa jutun alussa.