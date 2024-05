Mikko ja Toni mittelivät, kumpi lukee paremmin – professori vinkkaa, kuinka lapselle luetaan oikein!

Mikko Suursalmi ja Toni Immonen mittelivät Viiden jälkeen -ohjelmassa siitä, kumpi on parempi lukemaan lapselle. Mittelöön vinkkejä tarjoili 40 vuoden kokemuksen teatterimaailmasta omaava puhetekniikan opettaja, professori Malla Kuuranne .

Anna aikaa, tunne teksti

Tärkeää on antaa aikaa tekstille. Liika kiire lukiessa ei paranna kokemusta.

– Se on semmoinen asia, joka on helpompaa silloin, kun on tuttu teksti, Kuuranne vinkkaa.