Jari Aarnion "oikea käsi" sai potkut: Rikkoi virkavelvollisuutta ja -salaisuutta – vedätti muun muassa käräjäoikeutta

Hovioikeus on katsonut, että rikosylikonstaapeli on rikkonut virkavelvollisuuksia muun muassa osallistumalla järjestelyyn, jossa käräjäoikeutta on erehdytetty myöntämään perusteettomat televalvontaluvat antamalla vääriä tietoja käräjäoikeudelle erityisen herkässä pakkokeinoasiassa. Tuomio on tältä osin lainvoimainen, poliisilaitos kertoo tiedotteessaan.