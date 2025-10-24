Autoilija törmäsi polkupyörää taluttaneeseen naiseen Joensuussa Kuurnankadulla eilen aamulla. Jalankulkija menehtyi tapahtumapaikalle, ja autoilija pakeni paikalta.
Poliisi kertoo, että sillä on hallussaan tapahtumaan liittynyt auto, ja auton omistaja on myös poliisin tiedossa.
Poliisi selvittää nyt tapahtuman yksityiskohtia ja auton kuljettajaa tapahtumahetkellä. Poliisi pyytää edelleen havaintoja tapahtumaan liittyvän henkilöauton eilisistä liikkeistä sekä autossa olleista henkilöistä.
– Auto on musta. Se on BMW Coupe -mallinen, ja siinä on punertavat vanteet, kertoo poliisi.
Havainnot pyydetään ilmoittamaan puhelimitse numeroon 0295 415 232 tai sähköpostitse ita-suomi.vihjeet@poliisi.fi.
Silminnäkijät: Kuljettaja ajoi huomattavaa ylinopeutta
Henkilöauto oli tullut Kuurnankatua Kajaanintien suunnasta ja törmännyt Kaltimontien liikennevaloristeyksessä oikealta tulleeseen, suojatietä ylittävään jalankulkijaan. Jalankulkija talutti polkupyörää.
Silminnäkijöiden mukaan henkilöauton kuljettaja ajoi huomattavaa ylinopeutta ja punaisia liikennevaloja päin.
Tapahtumapaikalla on 40 km/h nopeusrajoitus. Henkilöauton kuljettaja poistui paikalta Wahlforssinkadun suuntaan.