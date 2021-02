Pitkäaikainen säätutkimus paljastaa Kuusamossa: Jääpeite pysyy joessa kaksi kuukautta vähemmän kuin ennen – "Vuodet vaihtelevat, mutta talven trendi on selvä"

Oulangan kansallispuistossa Kuusamossa on tehty hätkähdyttävä havainto jääpeitteen ohentumisesta. Alueella on tutkittu erilaisia sääilmiöitä 50 vuotta, ja siinä ajassa jääpeitteinen aika on lyhentynyt keskimäärin lähes kaksi kuukautta.