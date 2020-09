Arktinen merijää suli mittaushistorian toiseksi pienimpään lukemaan – ympäristöjärjestö erittäin huolissaan: "Keskeinen hälytysmerkki"

– Vuosien välinen vaihtelu on pohjoisessa suurta, mutta suunta on selvä. Esimerkiksi minun elinaikanani pohjoisen merijään tilavuudesta on kadonnut kaksi kolmasosaa. Viimeisten vuosien aikana etenkin pohjoisen merijään katoamisesta on tullut ilmastokatastrofin keskeinen hälytysmerkki.