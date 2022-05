Pitääkö suomalaisten digitaidoista olla huolissaan? Tämä avaintaito tulisi jokaisella olla

"Haastaa osaamisen"

– EU-tasoisten tutkimusten mukaan suomalaisilla on äärettömän hyvät digitaidot, mutta haluaisin aina muistuttaa siitä, että tämä digin tempo on niin kova. Kaikki muuttuu ja kehittyy ihan päivittäin ja viikottain, siis koko ajan tapahtuu muutoksia. Se haastaa sen meidän osaamisen, Piirainen huomauttaa.

Tämä on avaintaito, joka jokaisella pitäisi olla

– Esimerkiksi paljon on puhuttu turvallisuustilanteen muutoksista, niin meillä on tämän vuoden aikana tullut ihan uudeksi digitaidoksi se, että ymmärrämme esimerkiksi informaatiovaikuttamista. Ei tämä ollut vielä esimerkiksi joulukuussa tai vuosi sitten sellainen kuuma puheenaihe, että puhutaan informaatiosodankäynnistä ja siihen liittyvistä asioista, jotka näyttäytyvät ihan meidänkin arjessa.

– Kriittinen medialukutaito on semmoinen avaintaito, jonka avulla me tavallaan katsotaan sitä mediamaailmaa, ja meidän pitäisi pystyä erottamaan, mikä on totta ja mikä on väritettyä uutista. Meidän pitäisi olla tarkkana ja aina pohtia sitä, että mikä oli vaikkapa jonkun uutisen lähde, Piirainen huomauttaa.