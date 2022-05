Uberin nimissä leviää petollisen uskottava huijaus – "Tämä on selkeä suuntaus"

Rousku toteaa MTV Uutisille, että kuvakaappauksessa näkyvä ensimmäinen viesti, joka on lähetetty eilisiltana, pyrkii todennäköisesti luomaan luottamusta numeroa kohtaan ja antamaan syyn turhien viestien lopettamiselle.

Rousku kuitenkin kertoo, ettei ole tilannut Uberia eilen. Lisäksi viesti tuli numeroon, jota ei ole yhdistetty Uberin käyttäjätiliin muutenkaan. Mikäli Uberia on käyttänyt hiljattain, on viestiä helppo pitää aitona.

– Uber-koodisi on 3124. Älä koskaan jaa tätä koodia. Jos et halua enää vastaanottaa viestejä, lähetä viesti STOP ALL numeroon +46 76 943 60 05, huijausviestissä todetaan.